避難所に指定されている長野市の体育館に熱中症を防ぐための「空調システム」が導入されました。災害時の活用も期待されています。リポート「9月に入っても運動をするにはまだまだ暑い日が続いています。こちらの体育館では最新型の空調システムが導入されています。中はひんやりして涼しいです」長野市の小松原体育館に設置されたのは体育館での利用に適した最新の空調システムです。長野市の設備工事会社「マナテックホ