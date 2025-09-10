クイーンの初来日から50周年を迎える今年、メディコム・トイとのコラボレーションによる世界初のアーティストモデル『BE＠RBRICK AUDIO 400％ Portable Bluetooth Speaker “QUEEN”』のオーダーが、きょう10日午後9時10分より開始される。価格は9万1000円。発売時間と価格の「9時10分」「9万1000円」は“クイーン”の語呂合わせになっている。【画像】ファンはたまらない…特別仕様の豪華BOXデザイン1975年4月17日にJAL61便で