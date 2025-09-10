タレントのヒロミ（60）と歌手の松本伊代（60）夫婦の長男で、俳優の小園凌央が、30歳の誕生日を迎え、思い出の幼少期ショットを披露した。【映像】ヒロミ＆松本伊代と写る幼少期の写真小園はこれまでも、自身の誕生日にInstagramを更新し、27歳の弟・隼輝を含めた家族ショットや、若かりし頃のヒロミに抱っこされた写真などを公開してきた。父・ヒロミとお風呂に入る生後1カ月の幼少期ショット公開9月9日の更新では、1カ月