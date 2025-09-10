保育園児が正しい横断歩道の渡り方を学びました。羽田空港近くの横断歩道では、警察官が保育園児に、左右の安全を確認したうえで手を挙げて横断するよう伝えました。都内では今年に入り交通事故で亡くなった歩行者が\[35\]人と直近５年で最も多くなっていて、警視庁東京空港署は「自分の安全を守るために正しい交通ルールを守ってほしい」と呼びかけています。（「●オンラインタイトル案『羽田空港近くで保育園児が横断訓練正しい