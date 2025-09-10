町長や議員をSNS上で誹謗中傷していた、藍住町議会の女性議員が9月9日、「一身上の都合」を理由に議員を辞職しました。辞職したのは、藍住町議会議員の宮本影子議員です。議会関係者らによりますと、宮本元議員は「某町議会誰で～クズふたりを、議運の正副委員長にしたのは」「どこぞの町長が、新人女性議員に手を出したとか」Ⅹの「藍青」というアカウントで、町長や議員を誹謗中傷するような投稿を、少なくとも2024年