コメの収穫作業＝8月、新潟県三条市農林水産省は10日、コメの単位面積当たりの出来具合を表す作況指数の廃止に向け、代替の新指標を示した。過去30年間の傾向と比べる作況指数は生産実態を正確に把握できていないとの見方が多く、前年や直近5年間の収量と比較して猛暑などの影響を反映させるのが狙い。近年は冷害が少ないため、作況指数は良くなる傾向があり、供給不安によるコメ価格高騰につながったとの批判も背景にある。約70