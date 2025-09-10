奈良市の世界遺産・春日大社で目撃されたのは、柱に漢字で書かれた青い文字。何者かによる落書きです。9日午前、春日大社の職員が参拝者から連絡を受け、国の重要文化財に指定されている本殿の東回廊の柱に落書きがあるのを発見。落書きは漢字で書かれていて、幅約7cm、高さ約28cm。中国語で男女の名前とみられる文字が並び、その下には「恩」「愛」「永」「遠」と書かれています。その意味は「永遠に愛してる」。さらに、職員が他