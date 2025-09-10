ポーランド軍作戦司令部は現地時間9月10日未明、ソーシャルメディアで「ロシアがウクライナ国内の目標を攻撃する過程で、ポーランド空域はドローンなどの飛行物体に何度も侵犯された。現在、ポーランド軍は武器を用いて識別し、破壊するための行動を展開している」と明らかにしました。ポーランド軍作戦司令部は投稿で、「情勢を監視し続けており、所属する部隊と装備は全面的な戦備を維持し、随時対応できる構えをしている」と強