THE RAMPAGE from EXILE TRIBEのLIKIYAさんは9月9日、自身のInstagramを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）で撮影した写真を公開し、反響を呼んでいます。【写真】MA55IVE THE RAMPAGEがユニバを満喫！「MA55VEメンバーで行ってたんだ」LIKIYAさんは「ユニバ楽しかった」とつづり、3枚の写真を投稿。THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの派生グループであるMA55IVE THE RAMPAGEのメンバー5人とスタッフでUSJを満喫する様子