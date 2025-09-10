「敬老の日」を前に長門市にある老人ホームなどの高齢者施設に地元のお菓子がプレゼントされました。贈られたのは長門市の深川養鶏農業協同組合が製造した地元銘菓「鶏卵せんべい」です。特別養護老人ホーム＝恵光苑で贈呈式が行われ末永明典組合長がお年寄りに鶏卵せんべいのセットを手渡しました。この取り組みは深川養鶏がお年寄りに感謝の気持ちを伝えようと毎年行っているもので、ことしで29回目になります。（入