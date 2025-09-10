群馬県警察本部 群馬県内に住む１０代の少女を誘拐して自宅に滞在させたとして、山梨県在住の大学生が１０日、県警に逮捕されました。 未成年者誘拐の疑いで逮捕されたのは、山梨県在住で大学生の男（１９）です。県警の調べによりますと、大学生の男は今月６日から９日にかけて県内に住む少女が未成年と知りながら山梨県内の駅まで来させ、自宅に滞在させて誘拐した疑いが持たれています。被害に遭った少女にけがはありま