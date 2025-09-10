8月の記録的大雨で大きな被害を受けた玉名市の呉服店が、仮店舗での営業を再開しました。初日には心待ちにしていたお客さんも。店の営業再開までを密着しました。 「とうとう店の中まで浸水してます」8月10日の夜。玉名市にある創業334年の呉服店・阿波屋は店舗が浸水し畳が浮き上がった状態に…。■阿波屋・福冨雅仁社長「着物もぐしゃぐしゃにぬれてしまって色が染みたので、もう使い道がないかな」阿波屋の福冨雅仁さん。