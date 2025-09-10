８月に倒産した群馬県内の企業は１２件で、前の月より２件増え、３カ月連続で２桁となりました。 東京商工リサーチ前橋支店によりますと、８月に負債額１０００万円以上で倒産した県内の企業は１２件でした。前の月より２件増え、３カ月連続で２桁となりました。 負債総額は５５億８１００万円で前の月より４４億８６００万円増と大幅に増えました。負債総額１０億円以上の大型倒産は１件でした。産業別では「建設業」が４