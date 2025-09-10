全国各地のうまいものを集めた物産展が10日、下関市の大丸下関店で始まりました。「全国有名うまいもの大会」には初出店6店を含む42の店が並んでいます。こちらは三重県の焼き肉店が手がけた弁当…松坂牛のカルビをふんだんに盛り付け特製の味噌ダレで仕上げています。（やき肉千力 上野恭弘さん）「松阪牛の特徴は融点が低い口に入れたときに甘みが感じられる醤油ではなくて味噌は珍しいと思うのでぜひ味噌ダレをご賞味ください」