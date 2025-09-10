上関町で計画されている使用済み核燃料の中間貯蔵施設について。8月29日、中国電力はおよそ2年間行ってきた立地可能性調査の結果中間貯蔵施設は上関町の予定地に「立地可能」とする報告書を町に提出しました。調査結果を受け、上関町周辺の自治体でも議会定例会で中間貯蔵施設が取り上げられています。先週は柳井市で、9日は岩国市でも一般質問で取り上げられ、それぞれが「必要に応じて更なる説明を求めたい」といった発言をして