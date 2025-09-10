新型コロナの定点当たりの最新の報告数が県全体で13.79と前の週よりも微増しています。県は、熱中症対策と両立して換気をするなど基本的な感染予防対策を呼び掛けています。10日に公表された新型コロナの先週1週間の定点当たりの報告数は県全体で13.79と前の週よりも0.23増えています。県環境保健センターによると全国的にはニンバスと呼ばれる変異株が全体の3割を占めていてのどに鋭い痛みを訴える患者が多いと言われていま