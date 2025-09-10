高校の体育館倉庫で女性が着替えているところを盗撮しようとしたとして高校教諭の男が逮捕されました。「性的撮影処罰法違反」などの疑いで逮捕されたのは、福山市内にある県立高校の教諭の男(30)です。警察によると去年5月、当時勤務していた千葉県内の高校の体育館倉庫で録画機能がある何らかの機器を設置し、10代の女性3人が着替えているところを撮影しようとした疑いです。女性らはスカートを履いたまま着替えるなどし、