加古川市内のパチンコ店で、女性店員に対し尻を触るわいせつな行為をしたとして、大阪府堺市の２８歳の会社員の男が逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、堺市北区の会社員の男（２８）です。警察によりますと、男は９月９日午後５時ごろ、兵庫県加古川市のパチンコ店の店内で、２９歳の女性店員に対し、尻を触るわいせつな行為をした疑いがもたれています。被害を受けた女性店員からの報告を受け、他の