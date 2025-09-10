タレントの辻希美（38）が10日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。中学3年生の長男・長男が修学旅行に行くために作った弁当を公開した。辻は早朝の午前4時8分に「まだ真っ暗な中夢空が寝た隙に…」とし、鮭の切り身の乗った美味しそうな弁当の写真を投稿。続けて「せいあの修学旅行！！焼き魚がいいとの事でドーンと焼き鮭せい〜楽しんでおいでー」とつづった。また「わたくし自分の眠れる時間と夢空