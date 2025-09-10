9月16日までの1週間は、自殺予防週間です。それに合わせ、不安や悩みの相談を受け付ける「いのちの電話」では、24時間フリーダイヤルで電話相談を受け付けています。 熊本いのちの電話では、毎日24時間、悩み相談に対応しています。10日から17日までは毎日、フリーダイヤルでの電話相談を受け付けています。警察庁によりますと、去年1年間に自殺した人は2万320人と過去最少の水準となった一方で、小中高生の自殺者