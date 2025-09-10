整体師・楽しんご（46）が10日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。人気餃子店の接客態度に怒りをにじませた。都内の人気餃子店を訪れたという楽しんごだったが「すげー混んでて！入れなかった...」と報告。「普通アルバイトが、あと何分お待ち頂けたら入れますみたいに言って来るのが普通だと思うんだけど、顔を左右に振られ入れませんみたいな合図されマジ腹立った」と“ブチギレ”マークを添え、つづっていた。