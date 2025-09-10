東映アニメーションは１０日、フジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）が保有する同社株１０５７万５０００株が売り出されると発表した。発行済み株式の約５％にあたる。フジＨＤは政策保有株式の削減を進めており、フジＨＤの持ち株比率は５％程度に下がる見込みだ。米国や欧州、アジアなどの海外市場で機関投資家を対象に売り出す。価格は１１〜１２日に投資家に対する需要調査の結果に応じて決める。フジＨＤ傘下のフジ