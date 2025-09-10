市議会から不信任を突き付けられた静岡・伊東市の田久保市長は10日、中島議長と面会し、議会の解散を通知する書面を手渡した。議会の初日の不信任決議によって審議がストップした事を理由として挙げた。40日以内に市議選が行われる事になる。前議長「大義なき解散に怒りしかない」記者リポート：午前9時55分を回り、市長が出てきました。議長室へと向かっていきます。学歴詐称問題で市議会から不信任を突きつけられた静岡･伊東市の