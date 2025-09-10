東京・小岩署で目撃されたのは、険しい表情を浮かべカメラをにらみつける長田聖也容疑者（29）。そして、うつむくそぶりを見せ、綾瀬署から警察車両に乗せられる鹿野裕次郎容疑者（28）です。中学時代の同級生だという2人は、新築マンションの建設現場から約100kgもの銅線や水道の蛇口などを盗んだ疑いが持たれています。事件が起きたのは2025年1月。2人は足立区内で建設中のマンションの工事現場に侵入すると、現場に設置されてい