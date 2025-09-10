◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１０日・東京ドーム）巨人は森田駿哉投手が４勝目を目指して先発したが、初回に２失点、４回に一発で追加点を許し５回６安打３失点で、５回の打席で代打を送られ降板となった。打線は広島の先発・大瀬良大地投手から、１回にキャベッジ外野手のソロ、４回は岸田行倫捕手が２ランと２本の本塁打で３点を挙げた。森田は１回先頭の中村奨成外野手に初球を右前打、ファビアン外野手には中前打