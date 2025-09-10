認知症が進行し４日に肺炎のため亡くなった歌手・橋幸夫さん（享年８２）の告別式（１０日、都内）には多くの歌手仲間が参列した。出棺前に弔辞を読んだのは、弟分の歌手・三田明（８０）。先月１９日、入院先の都内の病院へ見舞いに訪れた時のエピソードを明かした。橋さんはちょうどお休み中。１８歳年下の妻・真由美さんから「声を掛けてあげてください」とうながされ、「先輩、三田明です。お見舞いに来させていただきま