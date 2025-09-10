１０日に宮城・仙台市の楽天モバイルパーク宮城で行われていた楽天―西武の２１回戦は、降雨のためノーゲームとなった。午後６時のプレーボール直後から降り始めた雨は次第に勢いを増し、２回表、西武・源田の打席中には雷鳴もとどろく雷雨となった。２回裏の楽天の攻撃終了後、１８時３９分から降雨のため試合は中断。「天候の回復が見込めず、グラウンドコンディションも不良のため」その２０分後に審判団により「ノーゲー