藤井聡太王位＝竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将との七冠＝に永瀬拓矢九段が挑戦する第６６期王位戦七番勝負第６局が１０日、東京・渋谷区の将棋会館で指し継がれた。先手の藤井が勝利し、６連覇を達成した。通算タイトル獲得数が３１となり、渡辺明九段に並ぶ歴代４位タイとなった。戦型は角換わり腰掛け銀。序盤は素早い指し回しが続いたが、形勢は中盤まで一進一退。最後は藤井の終盤力で一気にリードを広げた。王手をか