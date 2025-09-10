女優の當真あみが１０日に自身のインスタグラムを更新。最終回を迎える主演の日本テレビ系連続ドラマ「ちはやふる―めぐり―」（水曜・午後１０時）のオフショットを披露した。「『ちはやふるーめぐりー』第十話【なにわづに】本日夜１０時から放送です！毎話こうして写真を見返してはドラマ撮影時のことを思い出してます。みんな本当に素敵な俳優さんばかりで、お芝居で沢山影響を受けながら一緒にかるたが出来てとても楽し