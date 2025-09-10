名鉄百貨店で9月10日、「大九州展」が始まりました。2005年から毎年開かれてきましたが、来年2月での閉店を前に今回がラスト開催となり、お目当ての九州グルメなどを求めて朝から多くの人で賑わいました。客：「（目当は）イカシュウマイ、梅の実ひじき。いつも来ているので、最後だということで来ました」『長崎角煮まんじゅう』は豚の角煮を生地で挟んだ長崎名物で、出来立てだけでなく、土産用の冷凍商品も購入することができ