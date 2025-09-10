浦和は１０日、２０２４年シーズン限りで現役を引退した元日本代表ＦＷ興梠慎三氏（現パートナー営業担当及びアカデミーロールモデルコーチ）の引退試合を、１２月１３日に開催すると発表した。「興梠慎三引退試合ＵＲＡＷＡＲＥＤＳ２０１７対ＫＡＳＨＩＭＡＡＮＴＬＥＲＳ２００７―０９」と題して行われる引退試合は、同日午後４時、埼玉スタジアムでキックオフとなる。チケットは、１０月中旬販売予定で、出場選手、