敬老の日を前に元気なお年寄りを紹介するシリーズ「きばっちょいもす」。今回は、桜島でラーメン店を営む83歳の元寿司職人です。元気の秘訣を聞きました。 桜島のフェリー乗り場のほど近く。うっそうと生い茂る木々の中をよく見ると…営業“忠”の文字が…ラーメン店「味処 忠」です。 （池田さん）「自分が忠だから、営業“忠”に」 店主の池田忠之さん、83歳。ひとりで切り盛りしています。 池田さ