今年で104回目を迎える全国高校サッカー選手権大会への出場をかけて、35チームが争う富山県大会の組み合わせがきょう決まりました。県総合運動公園陸上競技場で行われた組み合わせ抽選会には、出場35チームのキャプテンが参加し、くじを引きました。今大会、どのチームが優勝し、全国への切符を勝ち取るのか。注目の組み合わせ結果です。まずはAブロックです。今年の県高校総体の覇者で、県内最多35回目の