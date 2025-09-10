経営が厳しいとして富山地方鉄道が表明している一部の鉄道線の廃止方針について、新田知事はきょう、存廃の判断などのスケジュールは、事業者が一方的に決めるものではないという認識を示しました。そのうえで、県として検討を急ぐ必要があるとしています。新田知事「今後のスケジュールですが、これは事業者側が一方的に決めるのではなく、事業者と自治体が互いに話し合って進めることが大事だと考えます」これは、県