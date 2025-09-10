秋田朝日放送 県の観光キャンペーンで助成金を不正に受け取ったとして逮捕・起訴されていた７８歳の女が業務上横領などの疑いで再逮捕されました。 業務上横領と電子計算機使用詐欺の疑いで再逮捕されたのは、鹿角市で「五の宮のゆ」を経営していた東日本観光の社長の女（７８）です。警察によりますと、女は３年前、当時の従業員とともに県の観光支援事業で、紙のクーポンおよそ１２０万円分を自らの資金に充