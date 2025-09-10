新湊漁港でベニズワイガニの初競りがあす行われるのを前に、漁港ではけさ、漁師たちがカニカゴを漁船に積み込む作業を行いました。能登半島地震以降記録的な不漁が続くベニズワイガニ。漁師からは「せめて地震前の半分の水揚げ量に回復してほしい」と切実な声が聞かれました。けさ。ベニズワイガニ漁師、塩谷久雄さんの船では、あすの漁に向け乗組員らがカニカゴを船に積み込みました。新湊漁協は、今年の厳しい残暑がカニの鮮度に