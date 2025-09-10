◇セ・リーグヤクルトー中日（2025年9月10日神宮）ヤクルトの村上宗隆内野手（25）が10日、中日戦（神宮）に「4番・三塁」で先発出場。4回に19号2ランを放った。4点を追う2回無死一塁、カウント1−2から中日・金丸の5球目、外角低めの150キロの直球にくらいついた。少し体勢を崩しながらも、最後まで振り切り、左翼席に突き刺す19号2ラン。3試合連発となった5日のDeNA戦（横浜）以来、4試合ぶりの主砲のアーチに神宮が沸