気象台は、午後7時33分に、大雨警報（浸水害）を長岡市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・長岡市に発表 10日19:33時点下越では、11日昼前まで土砂災害に警戒してください。下越、中越では、10日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■新潟市□大雨警報・土砂災害・浸水10日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量40mm■長岡市□大雨警報【発表】・浸水10日夜遅くに