「巨人−広島」（１０日、東京ドーム）巨人が同点に追いついた。２点を追う四回、２死一塁。岸田がカウント２−２から大瀬良の真ん中に入る１４３キロの直球を左中間席最前列に運ぶ７号同点２ランとした。「何とか追いつくことができてよかったです。勝てるようにこの後も頑張ります」とコメントした。この回は無死からキャベッジが左前打で出塁。続く泉口の一打は投ゴロ併殺と判定されたが、阿部監督が一塁の判定を巡っ