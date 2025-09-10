◇パ・リーグ楽天ー西武（2025年9月10日楽天モバイル）楽天―西武戦（楽天モバイル）は2回終了時に降雨で中断となり、午後6時58分に降雨ノーゲームとなった。楽天の先発・内は2回まで2安打無失点。「今日は自分的にもいいバランスで投げられていた。今日のような投球をまた次の登板でできたら」と前向きに振り返った。思わぬアクシデントに見舞われたのは2回だ。西武・渡部の速度159キロの強烈な打球が右脇腹を直撃。