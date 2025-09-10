気象台は、午後7時27分に、大雨警報（土砂災害）を大田市、江津市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】島根県・大田市、江津市に発表 10日19:27時点西部では、10日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■大田市□大雨警報【発表】・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mm■江津市□大雨警報【発表】・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒