新型コロナウイルスの流行が県内で拡大しています。今月第1週の感染者は1医療機関あたり今年最多となり、特に学校が再開したことなどから15歳未満の感染者が増加しています。今月1日からの1週間に県内47の定点医療機関から報告された新型コロナウイルスの感染者は1医療機関あたり8.77人で、今年最も多くなりました。県内の感染者は先月中旬から急増し、流行が拡大しています。年代別では15歳未満の感染者が増えていて、なかでも10