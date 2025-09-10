「阪神−ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）ＤｅＮＡ・筒香嘉智外野手が四回、今季１６号の逆転３ランを放った。１点ビハインドで迎えたこの回、先頭の蝦名が中前打、続く桑原が犠打野選で無死一、二塁。筒香は、母校・横浜高の後輩・伊藤将から左翼席に値千金の一撃を放った。筒香の甲子園での本塁打は、２０１９年４月１９日以来、６年ぶり。最多勝争いの東も援護。筒香は「自分のできることを精いっぱいやった結果です