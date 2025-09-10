学生の間で生成AIの利用が広がり、調べものやイラスト作成だけでなく、「恋愛相談」の相手として使う例も出ています。AIの専門家は、リスクもあるとして注意を呼びかけています。 ■グーグルが生成AIの検索サービスを開始 IT大手・グーグルは9月9日、生成AIを活用した日本語での検索サービスをスタートしました。 『2泊3日の大阪旅行のプラン』と尋ねると、観光スポットから