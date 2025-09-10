[9.9 国際親善試合 日本 0-2 アメリカ コロンバス]主力3人を一気に入れる交代策も実らなかった。日本代表は0-1で迎えた後半17分、鎌田大地、三笘薫、南野拓実を一斉に投入。すでに後半から4バックにシステムを変えていた上、高いクオリティーを持つ攻撃陣で反撃を狙ったが、直後の失点が重く響き、逃げ切りを狙うアメリカ守備陣を崩せなかった。鎌田は出場直後の失点に目を向けた。「自分たちが入ってからだいぶ押し込めそうな