[9.9 国際親善試合 日本 0-2 アメリカ コロンバス]10か月ぶりの国際Aマッチは結果が伴わなかった。日本代表FW小川航基(NECナイメヘン)は昨年11月の中国戦(◯4-1)以来の先発出場。73分間を通じて3本のシュートを得点につなげることができず、「悔しい結果になってしまった。FWとして得点を取れなかったことが悔しいの一言に尽きる」と振り返った。シュートのうち2本はボックス内での嗅覚を活かしたヘディングシュート。前半16分