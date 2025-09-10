マンチェスター・ユナイテッドのMFコビー・メイヌーの不安定な立場が、クラブの伝統を揺るがしかねない状況となっているようだ。アメリカ『ESPN』が伝えている。ユナイテッドは1937年10月から85年以上にわたり、公式戦の登録メンバーに少なくとも1人のアカデミー出身選手を含めてきた。その試合数は4300試合以上。2019年12月の4000試合達成時には、7人の生え抜き選手がいた。しかし、直近のプレミアリーグ第3節バーンリー戦