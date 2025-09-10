FC今治は10日、DF市原亮太(27)が入籍したことを発表した。市原は今季ここまでJ2リーグ戦15試合に出場し、1ゴールを記録。また、ルヴァンカップで2試合、天皇杯で1試合に出場している。クラブ公式サイトを通じて「この度、入籍しました! 人生の良い時も悪い時も、お互い支え合いながら生きていきたいです! シーズンも残り少ないですが、今治らしく戦っていきましょう!」とコメントした。