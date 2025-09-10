■深紅の背景の前に黒系衣装の阿部が佇んだカット 【写真・動画】阿部亮平『音故知新』アーティスト写真／『音故知新』コンセプトムービー Snow Man阿部亮平がニューアルバム『音故知新』のアーティスト写真を公開した。 『音故知新』は、11月5日に発売されるSnow Man5枚目のアルバム。「赤背景がいい感じ。」として公開されたアー写は、深紅の背景の前に黒系衣装の阿部が佇んだカットとな