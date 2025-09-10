9月15日の敬老の日を前に10日、下松市で75歳以上の人が参加する「長寿を祝うボウリング大会」が開かれました。くだまつスポーツセンターで開かれた「長寿を祝うボウリング大会」。この大会は認知症の予防やダイエット効果などが期待されるボウリングを楽しんでもらい健康寿命を延ばし長生きをしてもらいたいとくだまつスポーツセンターが今年初めて開催しました。参加費は無料。ボウリングを現役で続けて